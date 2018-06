Köln (SID) - Der nach nur 13 Monaten entmachtete Sportdirektor Volker Finke hätte beim Fußball-Bundesligist 1. FC Köln der Alleinherrscher sein müssen. Diese These vertritt ausgerechnet Michael Meier, bis November 2010 Manager beim FC und damit Finkes Vorgänger.

"Grundsätzlich sage ich, wer sich für einen Sportdirektor Volker Finke entscheidet, der muss auch das Modell Felix Magath realisieren", sagte Meier der Sport Bild: "Trainer und Manager in der Person von Finke wäre ein erfolgreicher Weg gewesen. So musste sich ein ehemaliger Trainer in einer anderen Position neu erfinden. Das ist schwierig."