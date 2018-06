Ehingen/Berlin (dpa) - Die schlechte Nachricht für fast 12 000 Beschäftigte kam per Fax: In einer langen Liste gab Schlecker die rund 2000 Filialen bekannt, deren Ende besiegelt ist. Bereits übernächsten Samstag (24. März) sollen sie zum letzten Mal öffnen.

Die Zahl der Entlassungen steht aber erst fest, wenn der Sozialplan für die insolvente Drogeriekette ausgehandelt ist. Auf der 40 Seiten langen Schließungsliste, die am Mittwoch vom Unternehmen veröffentlicht wurde, sind Märkte von Aachen bis ins niederbayerische Zwiesel aufgeführt. Nach Angaben eines Sprechers sind die Angaben der Filialschließungen noch vorläufig, solange der Insolvenzverwalter, Arndt Geiwitz, mit dem Betriebsrat verhandelt. Weiter wird um Staatshilfen für die Drogeriekette gestritten - Bund und Länder schieben sich gegenseitig den «Schwarzen Peter» zu.

Möglicherweise kann es bei den Schließungen nach dpa-Informationen noch zu kleinen Veränderungen kommen - doch ist das Aus für die Läden ziemlich sicher. Von rund 400 weiteren Filialen, die noch auf wackeligen Füßen standen, sind mittlerweile dem Vernehmen nach rund 120 gerettet, über 280 spricht Geiwitz noch mit den Arbeitnehmervertretern. Unlängst zählte Schlecker in Deutschland noch rund 5400 Filialen.

Die betroffenen Geschäfte auf der Liste wurden seit Dienstagnachmittag per Fax über ihre Schließung informiert. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers sollten diese am Mittwoch oder Donnerstag Pakete für Rabattaktionen erhalten. Die Preise der Waren für den Ausverkauf sollen um 30 Prozent reduziert werden.

Das Unternehmen betonte zugleich, dass eine Filialschließung nicht die Kündigung der dort beschäftigten Mitarbeiterinnen zur Folge haben müsse. Darüber entscheide in jedem Einzelfall der Sozialplan, der ebenfalls noch verhandelt werde. Geiwitz will 11 750 Stellen streichen, um ab April mit schwarzen Zahlen das Unternehmen weiterzuführen.

Ein Verdi-Sprecherin erklärte, der Gewerkschaft fehle weiter ein Konzept, wie es mit den verbleibenden Filialen weitergehen solle. Die Diskussion um Staatshilfen ging indes weiter. Das Bundeswirtschaftsministerium stellte in Berlin klar, dass insolvente Firmen wie Schlecker nicht für Programmkredite der Staatsbank KfW antragsberechtigt seien. Wirtschaftsstaatssekretär Bernhard Heitzer verwies in einem am Mittwoch bekanntgewordenen Schreiben an den baden-württembergischen Finanzminister Nils Schmid und die Stuttgarter Arbeitsministerin Katrin Altpeter (beide SPD) darauf, dass das Land zuständig sei, in dem das Unternehmen sitze. Auch hätten Länder eigene Förderinstitute, die gegebenenfalls Kredite bereitstellen könnten entsprechend der EU-Beihilferegeln.

Im Stuttgarter Landtag gab es eine heftige Kontroverse um Staatshilfen für Schlecker. «Wollen Sie eisig schweigen?», fragte Schmid am Mittwoch in einer aktuellen Debatte im Stuttgarter Landtag die Fraktionen von CDU und Liberalen. «Die Uhr tickt.» Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) habe sich quergestellt und den Millionen-Kredit für die Transfergesellschaft verweigert. «Diese Frauen haben nicht die Gleichgültigkeit und Hochnäsigkeit des Herrn Rösler verdient.»

Die Opposition hielt dem Minister schädlichen Aktionismus vor. «Das ist primär keine staatliche Aufgabe, sich da einzumischen», sagte der liberale Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Schmid betreibe «reinen Populismus auf dem Rücken der Schlecker-Mitarbeiter». Es gebe 3800 offene Stellen für Verkäuferinnen und Kaufleute. Zudem könnten viele Frauen bei den Schlecker-Konkurrenten dm, Rossmann und Müller unterkommen. Für die CDU sagte Reinhard Löffler, Pleiten seien nichts Ungewöhnliches. «Bei den Kleinen kommt der Gerichtsvollzieher, bei den Großen der SPD-Minister.»

