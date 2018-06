Düsseldorf (dpa) - Nach nur zwei Jahren ist die rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen am Ende. In internen Sitzungen in Düsseldorf votierten CDU und SPD einstimmig dafür, am Nachmittag Auflösungsanträge ins Plenum einzubringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.