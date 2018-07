Düsseldorf (dpa) - Bei einer Neuwahl in Nordrhein-Westfalen müssen SPD und CDU einer neuen Umfrage zufolge wie schon 2010 mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen rechnen.

Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, würden die beiden Volksparteien jeweils 33 Prozent erreichen, wie aus einer aktuellen Yougov-Erhebung im Auftrag des «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag) und Sat.1 hervorgeht. Allerdings zeichnet sich eine Mehrheit für Rot-Grün ab, denn die CDU könnte derzeit nicht auf die FDP als Koalitionspartner bauen. Die Liberalen liegen bei 2 Prozent und wären damit nicht mehr im Landtag vertreten.

Mit deutlichen Gewinnen im Vergleich zur Landtagswahl am 9. Mai 2010 könnten derzeit allein die Grünen rechnen. Sie erreichen in der jüngsten Umfrage 17 Prozent. Für die Linkspartei dürfte es eng werden: Nach der am Mittwoch veröffentlichten Yougov-Sonntagsfrage könnte es mit 5 Prozent für einen Wiedereinzug in den Landtag geradeso reichen. Die Piratenpartei könnte mit 7 Prozent erstmals in den Düsseldorfer Landtag einziehen.

Vorabbericht KStA zur neuen Yougov-Umfrage