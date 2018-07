Washington (dpa) - Auch nach dem Amoklauf eines US-Soldaten in Afghanistan halten die USA und Großbritannien an ihren Abzugsplänen fest. Das teilten US-Präsident Barack Obama und der britische Regierungschef David Cameron nach ihrem Treffen in Washington mit. «Wir werden die Mission erfüllen und wir werden das in einer verantwortungsvollen Weise tun», sagte Obama im Weißen Haus. Bei dem Massaker am Wochenende waren nach afghanischen Angaben 16 Menschen, darunter 9 Kinder, getötet worden.

