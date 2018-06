Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat kurzfristig einen zweitägigen USA-Besuch abgesagt. Gründe nannte die deutsche Botschaft in Washington dafür nicht. Der Vizekanzler und FDP-Chef wollte sich in den kommenden zwei Tagen besonders um die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen kümmern. Röslers Absage kam nach dem Scheitern der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen. Bei den Neuwahlen muss seine Partei um den Wiedereinzug in den Landtag fürchten. Die FDP liegt in den jüngsten Umfragen nur bei zwei Prozent.

