Kabul (dpa) - Deutschland und Afghanistan wollen in Kürze ein Partnerschaftsabkommen über die Zusammenarbeit nach dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes 2014 abschließen. Die Vereinbarung werde alle Felder der Politik erfassen, sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière nach einem Treffen mit seinem afghanischen Amtskollegen Abdul Rahim Wardak in Kabul. Er versicherte, dass sich am Nato-Abzugstermin 2014 in seiner bisherigen Form nichts ändere. Nach dem Amoklauf eines US-Soldaten in der Provinz Kandahar im Süden des Landes war die Debatte über die Abzugsplanung neu entbrannt.

