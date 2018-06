Kabul (dpa) - Deutschland und Afghanistan wollen in Kürze ein Partnerschaftsabkommen für die Zeit nach dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes 2014 abschließen.

Die Vereinbarung werde alle Felder der Politik erfassen, sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem afghanischen Amtskollegen Abdul Rahim Wardak in Kabul. «Es wird in naher Zukunft fertiggestellt.»

Der CDU-Politiker versicherte, dass an dem Datum 2014 für das Ende des Nato-Einsatzes in seiner bisherigen Form nichts verändert werde. Das deutsche Engagement werde zuverlässig fortgeführt. Nach dem Amoklauf eines US-Soldaten in der südafghanischen Provinz Kandahar war die Debatte über die Abzugsplanung neu entbrannt.

De Maizière sprach den betroffenen Familien sein Beileid aus. Wardak verurteilte den Vorfall erneut. Er machte aber deutlich, dass er nicht von einer dauerhaften Belastung des Verhältnisses zu den USA ausgeht. «Ich denke, wir können sicher sein, dass die zuständigen US-Stellen angemessen reagieren und den Verantwortlichen bestrafen werden», sagte Wardak. «Wir müssen weiter voranschreiten.»

Bei dem Amoklauf eines US-Soldaten wurden in der Nacht zu Sonntag nach Angaben der afghanischen Regierung 16 Zivilisten getötet, darunter neun Kinder. Als erstes hochrangiges Mitglied der US-Regierung seit dem Massaker traf am Mittwoch Verteidigungsminister Leon Panetta zu einem Besuch in Afghanistan ein.

Der afghanische Verteidigungsminister versicherte de Maizière, alles zu tun, um Angriffe afghanischer Soldaten oder Polizisten auf Verbündete der Internationalen Schutztruppe Isaf zu unterbinden. In der Vergangenheit hatte es immer wieder solche tödlichen Angriffe geben, auch auf Bundeswehr-Soldaten. De Maizière sagte, die Zusage Wardaks sei für ihn eine «ganz wichtige Botschaft».

Auf dem Programm des Ministers in Kabul stand auch ein Treffen mit Präsident Hamid Karsai. Es ist de Maizières sechster Besuch in Afghanistan seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr. Erst in der vergangenen Woche hatte der Minister die deutschen Soldaten in Nordafghanistan besucht. Am Montag war Bundeskanzlerin Angela Merkel im Hauptquartier der Bundeswehr in Masar-i-Scharif.

De Maizière hatte vor Kabul in Pakistan und Usbekistan Station gemacht, den aus deutscher Sicht wichtigsten Nachbarländern Afghanistans. Vom usbekischen Stützpunkt Termes aus wird die Bundeswehrtruppe auf dem Luftweg versorgt. In den nächsten Jahren soll durch das zentralasiatische Land ein Teil der Abzugs-Karawane rollen. Der Atommacht Pakistan, die als Rückzugsraum und Operationsbasis der afghanischen Aufständischen gilt, wird eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung Afghanistan beigemessen.

