Wiesbaden (dpa) - Mehrere Wahlleute für die Bundespräsidentenwahl haben verdächtige Briefe erhalten. Ein Sprecher des hessischen Landeskriminalamtes sprach von einer Vielzahl von Briefen. Eine Gefährdung für die Empfänger habe aber nicht bestanden, sagte er in Wiesbaden. Die Sendungen enthielten seinen Angaben nach ein weißes Pulver, Metallkügelchen und Gutscheine eines Schnellrestaurants. Sie seien an Mandatsträger im Land und im Bund sowie an andere Mitglieder der Bundesversammlung geschickt worden. Die verdächtigen Briefe seien auch in anderen Bundesländern aufgetaucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.