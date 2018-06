Düsseldorf (dpa) - Die CDU-Opposition in Nordrhein-Westfalen erwägt, noch am Mittwoch einen Antrag zur Auflösung des Landtags zu stellen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch während der Haushaltsberatungen des Landtags aus CDU-Fraktionskreisen.

Demnach erwägt die CDU, eine Auflösung des Landtags zu beantragen, wenn am Mittag der erste Einzelplan des rot-grünen Etats mehrheitlich ablehnt wird.