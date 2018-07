Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel befürwortet eine Neuwahl in Nordrhein-Westfalen und sieht die Bundesebene von dem Scheitern der dortigen rot-grünen Minderheitsregierung unberührt. «Die Arbeit auf der Bundesebene ist völlig unabhängig von der Arbeit in den Ländern», sagte Merkel in Berlin. Die rot-grüne Minderheitsregierung von Hannelore Kraft ist nach knapp zwei Jahren am Ende. Der Landtag lehnte den Einzelplan für das Innenministerium ab. Damit ist der gesamte Etat der Landesregierung gescheitert und eine Neuwahl wahrscheinlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.