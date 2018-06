Düsseldorf (dpa) - Der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen droht das vorzeitige Ende. Vor einer entscheidenden Parlamentsabstimmung über den Haushalt bekräftigte die oppositionelle FDP ihr Nein.

SPD und Grünen fehlt eine Stimme im Landtag zur eigenen Mehrheit. Auch CDU und Linke haben bislang kategorisch erklärt, dass sie den Haushalt der Landesregierung ablehnen werden.

SPD und Grüne hatten bislang darauf gesetzt, bis zur dritten Lesung des Etats Ende März die Unterstützung der FDP zu gewinnen. Am Dienstag hatte jedoch das Landtagspräsidium überraschend darauf hingewiesen, dass bereits die zweite Lesung entscheidend ist. Den Etatentwurf in seiner jetzigen Form hatte die FDP stets als nicht zustimmungsfähig bezeichnet. Alle FDP-Abgeordneten würden mit Nein stimmen, versicherte Fraktionschef Gerhard Papke am Mittwoch kurz vor der geplanten Abstimmung.

Wenn auch die anderen Oppositionsparteien bei ihrem Nein bleiben, dürfte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) baldige Neuwahlen anstreben. FDP und Linke haben laut Umfragen dann kaum Aussicht auf eine Rückkehr in den Landtag.