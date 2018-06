London (dpa) - Er wohnt in Palästen, hat die britische Königin zur Oma und arm ist er auch nicht - dennoch findet Prinz Harry gar nicht so leicht eine Freundin. Das deutete der 27-Jährige in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS News an.

Zwar löse seine Herkunft Reaktionen wie «Oh mein Gott, er ist ein Prinz» aus. Seine Position stünde ihm aber manchmal im Weg: «Es hängt ja auch noch ein Job daran. Guckt mich an, ich bin jetzt 27», so Harry. Er müsse eine finden, die bereit sei, «diese Rolle auf sich zu nehmen».

Er ergänzte: «Mein Bruder (William) und ich wünschen uns oft, dass wir einfach komplett normal wären.» Nach seiner On-and-Off-Beziehung zu Chelsy Davy und flüchtigen Bekanntschaften gilt Harry als solo. Die britische Boulevardzeitung «Daily Mirror» machte sich einen Spaß daraus und schaltete gleich eine Kontaktanzeige: «Heißer Single (27) (...) hat eigenen Palast (...) und guten Sinn für Humor (..)».

Der Prinz versicherte, dass er Verpflichtungen für wohltätige Zwecke gern wahrnehme. «Wir wurden in diese Position hinein geboren. Und wir müssen tun, was wir tun können, um Bedürftigen und Kindern zu helfen. So einfach ist das für uns», sagte Harry, der im Zuge der Feierlichkeiten zum 60. Thronjubiläum seiner Großmutter Elizabeth II. gerade zehn Tage die Karibik und Brasilien bereist hat.

Er verriet auch, wie das Jubiläum mit der Königin im privaten Kreis gefeiert werden könnte. «Wir als Gruppe von Enkeln kommen hoffentlich zu einem Abendessen mit ihr zusammen und machen etwas Spaßiges mit ihr. Vielleicht führen wir sie aus in die Stadt.»

Ausschnitte aus dem CBS-Interview