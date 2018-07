Melbourne (dpa) - Für Sebastian Vettel wurde es schon vor dem ersten WM-Rennen eng. Kaum betrat der Doppelweltmeister der Formel 1 mit ein bisschen Verspätung den Strand von St. Kilda, bildete sich eine riesige Traube um ihn.

Jogger unterbrachen ihre Laufrunden, Beach-Schönheiten reckten sich im knappen Bikini. Zu sehen bekamen sie aber nur wenig: Vettel war verdeckt, stand sogar mit den Schuhen teilweise im Wasser. Ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Saison? Einige Teamchefs prophezeien ihm bereits einen deutlich härteren WM-Kampf. Vettel selbst stellte aber vier Tage vor dem Auftaktrennen unmissverständlich klar: «Ich bin immer noch hungrig und ich rege mich immer noch auf, wenn mich jemand schlägt.»

Doch genau das will die Konkurrenz in diesem Jahr deutlich öfter als 2011. In der vergangenen Saison gewann Vettel elf der 19 Rennen. 15 Mal startete er von der Pole Position. Die erste Kampfansage kam am Mittwoch am Strand von Melbourne vom eigenen Teamkollegen. «Nichts ist für die Ewigkeit. Manchmal drehen sich die Dinge auch und man bekommt selbst einen Lauf», meinte Mark Webber. «Ich bin gut vorbereitet und das Team ist in einer guten Form», ergänzte der Australier, dem nichts gelegener käme als ein Sieg beim Heimrennen am Sonntag.

Trotz Cricket-Kurzeinlage im Sand wird Vettels Australien-Liebe soweit sicher nicht reichen. Allerdings muss der 24-Jährige bei dem Versuch, den dritten Titel in Serie einzufahren, mit größerer Gegenwehr der Konkurrenz rechnen. «Um ehrlich zu sein, sieht es am oberen Ende der Leistungstabelle ziemlich eng aus», sagte McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh in einer Umfrage der dpa. Er denke nicht, «das irgendein Team dominierend aussieht», meinte der Brite. Die Testfahrten hätten gezeigt, «dass die Spitze sehr eng beisammen ist und dass auch der Vorsprung zum Mittelfeld kleiner geworden ist», pflichtete Rennstall-Besitzer und Teamchef Peter Sauber bei. «Ich denke nicht, dass sie so dominieren werden wie im vergangenen Jahr. Die Dinge werden in dieser Saison ausgeglichener sein», befand Jose Pérez-Sala vom Hinterbänkler-Team HRT.

Vettel selbst warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. So wie im Fall von Ferrari, dem einstigen Branchenführer: «Sie mögen nicht so stark aussehen. Es wäre aber sehr dumm, sie abzuschreiben, ehe die Saison überhaupt angefangen hat.»

Rechtzeitig bevor es am Freitag im Albert Park von Melbourne mit dem ersten Freien Training losgeht, hat Vettel eine andere Frage endlich geklärt: Sein neuer Rennwagen heißt «Abbey». Klingt eher unspektakulär, nachdem seine Autos sonst durchaus schon mal schlüpfrige Beinamen bekommen hatte. Warum also Abbey? «Warum nicht?», entgegnete Vettel. Typisch. Erste Wahl war «Abbey» nicht, ließ sich der gut gelaunte Heppenheimer dann doch noch entlocken. «Zuerst wollten wir das Auto 'Everybody's wife' nennen», sagte er und grinste.

Weil die Wagen mit dem Knick in der Nase aber nicht so richtig sexy seien, wurde es Abbey, erklärte Vettel. Und sie ist die offizielle Nachfolgerin von Kinky Kylie, Luscious Liz, Randy Mandy, Kate's Dirty little Sister und Kate. Selbst im Rennen um den richtigen Namen war es diesmal wohl eine enge Entscheidung.