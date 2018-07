Melbourne (dpa) - Nico Hülkenberg macht sich bei seinem Renn-Comeback in der Formel 1 auf eine Eingewöhnungszeit gefasst. «Ich denke, die gibt es auf jeden Fall», sagte er in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa vor dem Saisonstart der Formel 1 mit dem Großen Preis von Australien.

Generell gelte es, wieder in den Rhythmus der Rennwochenenden zu kommen. «Ich war zwar letztes Jahr auch alle Tage da. Aber wenn man nicht fährt, ist die Spannung nicht so da, als wenn man fährt», erklärte Hülkenberg. Er wird nach einem Jahr als Test- und Ersatzfahrer bei Sahara Force India am Sonntag sein erstes Formel-1-Rennen seit mehr als einem Jahr bestreiten.

In der vergangenen Saison, in der Hülkenberg bei der Mehrzahl der Freitagstrainings fahren durfte, habe er so «etwas wie einen Am-Leben-Haltungs-Kurs» gehabt, meinte Hülkenberg. «Was das Rennfahren angeht, ist das schon eine andere Nummer. Es gibt einiges zu lernen bei den ersten Rennen.» Und wie lange wird die Kennenlern-Phase dauern? «Das kann ich echt nicht sagen. Da muss ich erstmal abwarten. Es wird definitiv nicht so einfach», meinte der ehemalige GP2-Champion.

Dabei ließ er während der Formel-1-Testfahrten mit dem neuen VJM05 bereits aufhorchen. Einmal Bestzeit, einmal Platz zwei - wenngleich die Zeiten bei den Proberunden immer mit Vorsicht zu genießen sind. Als Kandidat für einen Sieg wähnt sich Hülkenberg aber nicht. «Nein, da gibt es für ganz vorne andere Favoriten. Wie Lotus. Und Sauber sieht auch ganz stark aus», betonte er.

Es müsste wohl schon viel zusammenkommen, damit der 24-jährige Emmericher doch vorne landen könnte. «Wenn die Umstände vielleicht passen und bei uns von Anfang bis Ende während des Rennens alles passt, dann könnte ich es mir vorstellen. Aus eigener Kraft nicht nach den Tests», sagte er.

Mit ungewohnten Bedingungen kennt sich Hülkenberg aus: In seinem ersten Formel-1-Jahr raste er 2010 für seinen damaligen Arbeitgeber Williams in der völlig verregneten Qualifikation zum Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo auf Platz 1. Ein paar Wochen später wurde er dennoch ausgemustert.

