Melbourne (dpa) - «Abbey» soll es richten. Sebastian Vettel hat sich diesmal für eine kürzere Namensvariante für seinen Formel-1-Rennwagen entschieden. Warum Abbey? «Warum nicht?», sagte Red-Bull-Pilot Vettel vier Tage vor dem WM-Auftaktrennen in Melbourne.

Allerdings verriet er, dass auch ein anderer Name im Spiel gewesen war: «Zuerst wollten wir das Auto 'Everybody's wife' nennen.» Weil die Wagen mit dem Knick in der Nase aber nicht so richtig sexy seien, wurde es Abbey, erklärte Vettel. Und sie ist die offizielle Nachfolgerin von Kinky Kylie, Luscious Liz, Randy Mandy, Kate's Dirty little Sister und Kate.