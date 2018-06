San Francisco (dpa) - Die amerikanische Rockband Doobie Brothers hat ihren langjährigen Schlagzeuger Michael Hossack verloren. «Wir werden ihn sehr vermissen», teilte die Band am Dienstag auf ihrer Webseite mit.

Der Musiker sei am Montag im US-Staat Wyoming gestorben. Er war 65 Jahre alt. Der Drummer war an Krebs erkrankt. Hossack hatte sich 1971 der kalifornischen Band angeschlossen und wirkte gleich bei der ersten Hitsingle «Listen to the Music» mit. Nach einer längeren Pause stieß der Drummer 1987 erneut zu der Gruppe und trat bis 2010 regelmäßig mit den Doobie Brothers auf. Er war auch auf dem jüngsten Album «World Gone Crazy» (2010) zu hören.

In 40 Jahren haben die Doobie Brothers mehr als 40 Millionen Platten verkauft. Zu ihren größten Hits zählen unter anderem «Jesus is just alright», «Long Train Runnin'», «China Grove», «Black Water» und «What A Fool Believes». In diesem Sommer wollen die Alt-Rocker mit der Band Chicago gemeinsam in den USA auf Tournee gehen.

Doobie Brothers Webseite