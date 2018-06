Abstimmung über NRW-Haushalt 2012 - Rot-Grün droht Scheitern

Düsseldorf (dpa) - Im Düsseldorfer Landtag geht es heute um die Zukunft der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen. Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs für 2012. CDU, FDP und Linke wollen alle Einzelpläne des Etats ablehnen. Gestern hatten Juristen des Landtags überraschend mitgeteilt, dass damit auch der Gesamthaushalt abgelehnt sei. Damit wäre auch die Minderheitsregierung am Ende. Ursprünglich hatte Rot-Grün darauf gesetzt, bis zur dritten Lesung des Etats Ende März Zeit zu haben, um sich mit der FDP oder mit der Linken zu einigen.

Kabinett will Gesetz für Euro-Rettungsschirm ESM beschließen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung treibt die Zustimmung Deutschlands zum künftigen Euro-Rettungsschirm ESM voran. Das Kabinett will heute den Gesetzentwurf zum ESM-Vertrag sowie zur Finanzierung dieses Hilfsfonds beschließen. Der dauerhafte Rettungsschirm für Euro-Länder soll im Juli starten und Notkredite von maximal 500 Milliarden Euro vergeben können. Noch im März wollen die Euro-Länder aber über eine Aufstockung entscheiden. Die Bundesregierung lehnt dies ab. Deutschland finanziert den ESM mit Bareinlagen von 21,7 Milliarden Euro.

Jeder vierte Beschäftigte erhält nur Niedriglohn

Berlin (dpa) - Knapp acht Millionen Menschen in Deutschland müssen mit weniger als 9,15 Euro brutto pro Stunde auskommen. Ihre Zahl ist zwischen 1995 und 2010 um mehr als 2,3 Millionen gestiegen. Das geht aus einer Studie der Universität Duisburg-Essen hervor, berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Demnach ist fast ein Viertel der Beschäftigten im Niedriglohnsektor tätig. Die Betroffenen verdienten 2010 im Durchschnitt 6,68 Euro im Westen und 6,52 Euro im Osten. Ein großer Teil erhalte nicht einmal fünf Euro die Stunde. Besonders in Westdeutschland stieg die Zahl der Niedrigbezahlten - um 68 Prozent.

TV: Santorum gewinnt US-Vorwahlen in Mississippi und Alabama

Washington (dpa) - Der US-Präsidentschaftsbewerber Rick Santorum hat die Vorwahlen der Republikaner in den Südstaaten Mississippi und Alabama gewonnen. Das prognostizierten die Fernsehsender Fox News und CNN. Damit konnte der ultrakonservative Ex-Senator im parteiinternen Rennen um die Kandidatur fürs Weiße Haus einen wichtigen Doppelsieg gegen seine Kontrahenten erringen. Sowohl der Multimillionär Mitt Romney als auch der Ex-Parlamentspräsident Newt Gingrich lieferten sich mit Santorum in beiden Südstaaten einen erbitterten Dreikampf.

Amnesty International kritisiert systematische Folter in Syrien

Kairo (dpa) - In syrischen Gefängnissen wird laut Amnesty International seit Beginn der Massenproteste gegen Präsident Assad systematisch gefoltert. In einem neuen Bericht erzählen Opfer von 31 Foltermethoden. Die Festgenommenen seien mit Stöcken, Gewehrkolben oder Fäusten geschlagen oder ausgepeitscht worden. In der Regel seien sie bis auf die Unterhosen ausgezogen worden. Manche mussten bis zu 24 Stunden draußen verbringen. Ein 18-Jähriger habe berichtet, dass die Sicherheitskräfte ihm mit Zangen ganze Fleischstücke aus dem Bein gezogen hätten. Auch Elektroschocks gehörten zur Befragungspraxis.

Castor-Mangel bremst AKW-Rückbau

Berlin (dpa) - Ein Jahr nach der Stilllegung von acht Atommeilern gefährdet ein Mangel an Castorbehältern einen raschen Rückbau. Am Standort Krümmel stehen zum Beispiel erst zwei unbeladene Castoren bereit, die 104 Brennelemente aufnehmen können. Dort befinden sich noch 266 Brennelemente im Nasslager und 840 im Reaktor. Insgesamt gibt es derzeit nur rund 20 unbeladene Transport- und Lagerbehälter, zudem gibt es bei keiner Anlage einen Antrag für einen Rückbauplan. Das geht aus Antworten Hessens, Baden-Württembergs, Bayerns, Niedersachsens und Schleswig-Holsteins an die Grünen-Fraktion hervor.