Peking (dpa) - Regimekritiker können in China künftig sechs Monate lang an einem unbekannten Ort festgehalten werden. Zum Abschluss seiner Jahrestagung in Peking billigte der Volkskongress ein umstrittenes neues Strafverfahrensrecht. Das gewährt Sicherheitsorganen weitreichende Vollmachten für Festnahmen und Hausarrest. Das Gesetz wird auch in China kontrovers diskutiert und stößt auf heftige Kritik von internationalen Menschenrechtsgruppen.

