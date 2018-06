Suhl (SID) - Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben die Überraschung gegen den Spitzenklub Baki Baku aus Aserbaidschan verpasst. Im Hinspiel des Challenge Cups unterlag der Bundesligasechste vor 2000 Zuschauern 0:3 (24:26, 19:25, 17:25). In Baku spielen zahlreiche Nationalspielerinnen aus den Niederlanden, Brasilien, Italien und den USA. Das Rückspiel am Kaspischen Meer steigt am 18. März.