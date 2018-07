London (SID) - Die Londoner U-Bahn wird vor den Olympischen Spielen mit kostenlosem Internet-Zugang in 80 Bahnhöfen ausgerüstet. Zum Jahresende sollen Touristen und Besucher der britischen Metropole sogar an 120 Stationen der berühmten Tube im Netz surfen können. Bürgermeister Boris Johnson stellte am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag mit dem Anbieter (Virgin Media) vor. Bereits vor einem Jahr hatte ein Testlauf bei den Passagieren für positive Rückmeldungen gesorgt. Ein Zugang in den Zügen ist nicht geplant.