Lausanne (Schweiz) (SID) - Jacques Rogge hat Berichte über einen angeblich ausufernden Etat der Sommerspiele in London zurückgewiesen. "Ich habe die Zusicherung bekommen, dass das Budget bei 9,3 Milliarden britischen Pfund bleibt", korrigierte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bei der Tagung der Exekutive in Lausanne Aussagen des Public Accounts Committee, das Budget der Spiele (27. Juli bis 12. August) werde auf 11 Milliarden steigen (rund 13,1 Mrd. Euro).

Das IOC hatte zuvor die Hoffnung geäußert, dass Saudi Arabien, Brunei und Katar erstmals Frauen zu Olympia entsenden würden. "Wir arbeiten daran, dies zu sichern. Aber es lässt sich noch nicht absehen", erklärte IOC-Direktor Christophe De Kepper. Katar, das sich um die Sommerspiele 2020 bewirbt, hatte im Februar angekündigt, man wolle erstmals Frauen zu den Spielen schicken. Das IOC bot Katar daraufhin Wildcards für Schwimmerin Nada Arkaji und Sprinterin Noor al-Malki an.

Laut Rogge haben sechs oder acht syrische Athleten das Potenzial für Olympia. Sie könnten nur unter olympischer Flagge starten. Angesichts der bürgerkriegsähnlichen Zustände in dem Land kündigte er jedoch an, Athleten würde der Zutritt nach London verboten, wenn sie an kriegerischen Handlungen beteiligt gewesen seien. Das IOC arbeite in dieser Sache eng mit den Vereinten Nationen UN zusammen.

Auch Syriens Fußballmannschaft hat nach dem 3:0 gegen Malaysia noch eine kleine Chance für Qualifikation für das Turnier in London.