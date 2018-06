Bern (dpa) - Schweres Bussunglück in der Schweiz: Im Schweizer Kanton Wallis sind am Abend 28 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen 22 Kinder. Das teilten die Walliser Behörden nach Angaben der Schweizer Nachrichtenagentur sda am Morgen mit. 24 Kinder wurden bei dem Unfall des belgischen Busses verletzt. Der Reisebus war in einem Autobahntunnel der A9 bei Siders aus noch ungeklärter Ursache gegen die Tunnelwand gefahren und frontal in eine Nothaltestelle geprallt. Die Rettungsaktion im Tunnel dauerte die ganze Nacht über an.

