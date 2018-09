Brüssel (dpa) - Die in der Schweiz verunglückten Kinder kamen nach Angaben der örtlichen Behörden aus der Grundschule t'Stekske in Lommel an der niederländischen Grenze und aus der Schule Saint Lambertus aus Heverlee in der Nähe von Brüssel.

In der Schule t'Stekske werden Kinder ab einem Alter von zweieinhalb Jahren aufgenommen. Es gibt drei Kindergartengruppen und anschließend sechs Klassenstufen. Die Schule Sint Lambertus in Heverlee verfügt ebenfalls über mehrere Kindergartengruppen und über sechs Schulklassen. Man bemühe sich, die Persönlichkeit der Kinder zu fördern und sie nach christlichen Werten zu erziehen, heißt es auf der Webseite der Schule.

t'Stekske-Schule