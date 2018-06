Siders (dpa) - Grauen in Schweizer Autobahntunnel: 28 Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall im Schweizer Kanton Wallis ums Leben gekommen, unter ihnen 22 Kinder aus Belgien. 24 Kinder wurden laut Angaben der Kantonspolizei verletzt, als ihr belgischer Reisebus gestern Abend bei Siders in einem in einem Autobahntunnel der A9 gegen eine Tunnelwand fuhr und frontal in eine Nothaltestelle prallte. Die Kinder aus Lommel und Heverlee hatten im Val d'Anniviers Wintersportferien verbracht. Sie waren auf der Heimreise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.