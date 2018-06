Hannover (dpa) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat im Katastrophenjahr 2011 einen Gewinneinbruch um ein Fünftel verbucht. Branchenprimus Munich Re meldete am Vortag sogar einen Gewinnrückgang um zwei Drittel.

Bei Hannover Rück summierten sich die Erdbeben in Japan und Neuseeland, Tornados und die Flut in Thailand mit anderen Großschäden zusammen auf fast 981 Millionen Euro - die zweithöchste Belastung in der Geschichte des Unternehmens. Wie der Vorstand am Mittwoch bei der Bilanzvorlage berichtete, brach das Konzernergebnis auf 606 Millionen Euro ein.

Allerdings konnte der Verkauf von Staatsanleihen und eine Steuergutschrift einen noch stärkeren Rückgang verhindern. Für das laufende Jahr erwartet Vorstandschef Ulrich Wallin ein deutliches Prämienwachstum. Zur Erneuerung vieler Verträge Anfang 2012 hatte Hannover Rück Preiserhöhungen von im Durchschnitt drei bis sechs Prozent im Schadengeschäft durchsetzen können.