FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch bis zum Mittag von seinen anfänglichen Kursverlusten erholt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,3080 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,3057 (Montag: 1,3119) Dollar festgesetzt.

Belastung kam zur Wochenmitte zunächst vom Dollar, der infolge jüngster Aussagen der US-Notenbank Fed gegenüber vielen Währungen zulegen konnte. Am Dienstagabend hatte sich die Fed etwas zuversichtlicher für die amerikanische Konjunktur gezeigt und Hinweise auf weitere Krisenmaßnahmen vermieden. Die jüngste Erholung des Euro erklärten Händler vorwiegend mit der guten Stimmung an den Börsen. Der deutsche Aktienindex Dax erreichte im Vormittagshandel mit knapp 7.100 Punkten ein neues Jahreshoch. Unterdessen haben die Eurostaaten das zweite Hilfspaket für Griechenland nun auch offiziell freigegeben.