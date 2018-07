Köln (SID) - Die Mehrheit der Sportfans traut Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel den dritten WM-Titel in Folge zu. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts promit im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) glauben 56,6 Prozent der Befragten, dass der Red-Bull-Pilot auch 2012 Weltmeister werden wird. 19,6 Prozent sind der Auffassung, dass der 24-jährige Heppenheimer am Ende der Saison nicht ganz oben steht.

Dagegen ist das Vertrauen in Rekordweltmeister Michael Schumacher vor dem Saisonstart am Sonntag im australischen Melbourne nicht sehr groß. Nur 15,4 Prozent sind der Meinung, dass der siebenmalige Champion im dritten Jahr nach seiner Rückkehr in den Formel-1-Zirkus endlich seinen ersten Sieg einfährt. 32,6 Prozent der Befragten trauen Silberpfeil-Piloten den Sprung nach ganz oben auf das Siegerpodest nicht zu.