Barcelona (SID) - Fußballstar Éric Abidal vom spanischen Meister FC Barcelona muss sich einer Lebertransplantation unterziehen. Das gab der katalanische Traditionsklub am Donnerstag bekannt. Der Eingriff werde "in den kommenden Wochen" vorgenommen, heißt es in einer Mitteilung. Dem Verteidiger war im März des vergangenen Jahres nach einer Krebserkrankung ein Lebertumor entfernt worden. Jetzt wird beim 32-Jährigen ein Spender-Organ eingesetzt. Damit ist seine Teilnahme an der EM in Polen und der Ukraine stark gefährdet.

"Schon zu Beginn seiner Behandlung vor einem Jahr war eine Transplantation in Erwägung gezogen worden", erklärte der Klub: "Auf ausdrücklichen Wunsch des Spielers bitte der Verein darum, seine Privatsphäre zu respektieren."

Im Januar hatte sich Barca mit Abidal auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2013 geeinigt. Per jährlicher Option kann die Zusammenarbeit bis maximal 2015 verlängert werden.