Köln (SID) - Nach der Razzia am Donnerstag hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln der "Wilden Horde" den Status als Fanklub aberkannt und die Behörden zur Prüfung eines Verbots der Ultra-Gruppierung aufgefordert. "Der Klub wird der 'Wilden Horde 1996? nach den neuen vorliegenden Erkenntnissen den Status des offiziellen Fanklubs des 1. FC Köln entziehen", sagte FC-Geschäftsführer Claus Horstmann auf der Homepage des Vereins: "Die verantwortlichen staatlichen Organe sollten aus unserer Sicht zudem ernsthaft prüfen, ob ein Verbotsverfahren nach dem Vereinsrecht eingeleitet werden kann. Der FC ist dafür nicht zuständig."

Auch persönliche Strafen gegen auffällig gewordene Mitglieder wird der FC vollziehen. "Für die neuen Tatverdächtigen werden wir wie bereits bei den bekannten Fällen mit einem langjährigen bundesweiten Stadionverbot und im Falle der Mitgliedschaft mit einem Vereinsausschlussverfahren reagieren", sagte Horstmann und forderte auch zu einem Selbstreiningungsprozess auf: "Angesichts der aktuell im Raume stehenden massiven Vorwürfe gegen Mitglieder der 'Wilden Horde 1996? und weiterer Vorfälle in der Vergangenheit müssen sich alle Mitglieder jetzt die Frage stellen, ob sie ihre Mitgliedschaft in der Gruppierung aufrechterhalten wollen oder ob sie durch eine Kündigung nicht ein klares Signal der Distanzierung senden möchten."

Die Polizei hat am Donnerstag in insgesamt 21 Quartieren und Wohnungen von Ultras des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln Baseball-Schläger, andere Waffen und technische Geräte sichergestellt. Anlass der konzertierten Aktion war der Verdacht, dass einige Mitglieder an dem Angriff auf einen Fanbus von Borussia Mönchengladbach am 4. März beteiligt gewesen sind.