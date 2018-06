Rom (SID) - Die italienische Regierung will mit einem neuen Gesetz gegen Manipulation und Wettbetrug im Sport vorgehen. Wie die Sporttageszeitung Corriere dello Sport am Donnerstag berichtete, soll der Staat künftig auf das Eigentum von Sportlern, die illegal wetten, zugreifen können. Ein entsprechender Gesetzesentwurf sei dem Parlament in dieser Woche vorgelegt worden.

"Im Strafgesetzbuch fehlen erschwerende Strafen für diejenigen, die den Sport aus seinem Innern heraus verseuchen", sagte der Abgeordnete Maurizio Paniz, der maßgeblich an der Erstellung der neuen Vorlage beteiligt war. Demnach ist geplant, dass Sportbetrug mit schwerem Betrug gleichgestellt wird. Nach italienischem Recht müssen wegen schweren Betrugs verurteilte Straftäter mit Haftstrafen und Beschlagnahmung von Eigentum rechnen.

Der Wett- und Manipulationsskandal im italienischen Fußball zieht weite Kreise. Zuletzt war gegen weitere 40 Spieler aus verschiedenen Ligen ermittelt worden. Die Untersuchungen basieren unter anderem auf Aussagen des inhaftierten früheren Zweitliga-Profis Carlo Gervasoni, der sich zur Zusammenarbeit mit der Justiz entschlossen hat.