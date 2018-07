Köln (SID) - Razzia bei der "Wilden Horde": Die Polizei hat am Donnerstag in insgesamt 21 Quartieren und Wohnungen von Ultras des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln Baseball-Schläger, andere Waffen und technische Geräte sichergestellt. Anlass der konzertierten Aktion war der Verdacht, dass einige Mitglieder an dem Angriff auf einen Fanbus von Borussia Mönchengladbach am 4. März beteiligt gewesen sind.

"Es war unser erster Einsatz gegen Fans in diesem Ausmaß", sagte Kriminalhauptkommissar Wolfgang Burger von der Kölner Polizei. "Der Sachverhalt ist natürlich äußerst gravierend. Abgesehen von den Gegenständen, die wir ausgestellt haben, wurden Handys, Laptops und Filmaufnahmen beschlagnahmt."

Es seien "hochexplosive, pyrotechnische und nach dem Sprengstoffgesetz verbotene Gegenstände wie bengalische Feuer" gefunden worden, teilte die Polizei weiter mit. Unter den beschlagnahmten Gegenständen ist auch ein Schießkugelschreiber zum Abschuss von Pyrotechnik.

Weiterhin wurden "Rauschgift in nicht geringer Menge, diverse Schlagwerkzeuge, Vermummungsgegenstände und Farbdosen" sichergestellt. 19 Beschuldigte wurden laut Polizei an ihren Wohnorten angetroffen, 18 von ihnen wurden "zu weiterführenden Maßnahmen der Polizei zugeführt". Anschließend wurden sie wieder entlassen. 21 Personen sind tatverdächtig, insgesamt werden 26 bis 28 Personen mit der Tat in Verbindung gebracht.

Der FC erkannte der "Wilden Horde" den Status als Fanklub ab und forderte die Behörden zur Prüfung eines Verbots der Gruppierung auf. "Der Klub wird der 'Wilden Horde 1996? nach den neuen vorliegenden Erkenntnissen den Status des offiziellen Fan-Klubs des 1. FC Köln entziehen", sagte FC-Geschäftsführer Claus Horstmann auf der Homepage des Vereins: "Die verantwortlichen staatlichen Organe sollten aus unserer Sicht zudem ernsthaft prüfen, ob ein Verbotsverfahren nach dem Vereinsrecht eingeleitet werden kann. Der FC ist dafür nicht zuständig."

Auch persönliche Strafen gegen auffällig gewordene Mitglieder wird der FC vollziehen. "Für die neuen Tatverdächtigen werden wir wie bereits bei den bekannten Fällen mit einem langjährigen bundesweiten Stadionverbot und im Falle der Mitgliedschaft mit einem Vereinsausschlussverfahren reagieren", sagte Horstmann und forderte auch zu einem Selbstreiningungsprozess auf.

Am 4. März hatten mehrere Fahrzeuge mit Kölner Hooligans versucht, einen Bus mit Gladbach-Fans auf der Autobahn auszubremsen. Auf dem Rastplatz Siegburg-Ost griffen dann vermummte Personen den Bus an, woraufhin der Fahrer die Flucht in Richtung Köln ergriff. Die Gladbach-Fans befanden sich auf der Rückreise vom Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (0:1).