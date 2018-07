Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Punktspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) bei 1899 Hoffenheim auf Kapitän Serdar Tasci und den japanischen Nationalspieler Shinji Okazaki verzichten. Innenverteidiger Tasci laboriert an einer Reizung des Hüftbeugers, Offensispieler Okazaki zog sich am Mittwoch im Training einen Innenbandanriss im rechten Knie zu und kann frühestens in zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Entwarnung gab hingegen bei Martin Harnik. Der österreichische Nationalstürmer, mit 14 Treffer erfolgreichster Stuttgarter Torschütze in dieser Saison, konnte am Donnerstag komplett trainieren, nachdem er zuvor über muskuläre Probleme geklagt hatte. Im 20-köpfigen Kader steht nach langer Verletzungspause auch Innenverteidiger Matthieu Delpierre. Der Franzose hat in der laufenden Saison noch kein Bundesligaspiel bestritten.