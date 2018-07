Baku (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle setzt heute seine Reise durch den Kaukasus fort. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku steht ein Treffen mit dem autoritär regierenden Präsidenten Ilcham Alijew auf dem Programm. In Baku findet Ende Mai der Eurovision Song Contest statt. Alijew will das Schlagerfestival zur Imagepflege nutzen. Westerwelle besucht auf seiner Kaukasusreise auch Georgien und Armenien. In Georgien sind Treffen mit Präsident Michail Saakaschwili und dessen Vorgänger Eduard Schewardnadse geplant.

