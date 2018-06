Düsseldorf (dpa) - Bei einer Groß-Razzia gegen Rockerbanden an Rhein und Ruhr ist die Polizei in Düsseldorf auf eine riesige Haschisch-Plantage gestoßen. In einem alten Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg seien etwa 4000 Cannabis-Pflanzen entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei eine der größten Haschisch-Plantagen, die in Nordrhein-Westfalen bislang entdeckt wurden. Der Bunker dient dem Rockerclub «Clan 81» als Hauptquartier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.