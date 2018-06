Düsseldorf (dpa) - Der frühere Generalsekretär Christian Lindner soll die nordrhein-westfälische FDP als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Das erfuhr die dpa aus Parteikreisen. Der Landesvorstand der NRW-FDP war in Düsseldorf zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen, um über die Frage zu beraten. In der engeren Auswahl standen auch FDP-Landesparteichef Daniel Bahr und FDP-Landtagsfraktionschef Gerhard Papke.

