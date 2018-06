Düsseldorf (dpa) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen im Wahlkampf auf die Themen «Kinder, Klima und Kommunen» setzen. «Das sind wichtige Themen. In denen haben wir Akzente gesetzt. Das wollen wir natürlich weiterhin tun», sagte die NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann im ARD-«Morgenmagazin».

Nach der Auflösung des Landtags am Mittwoch wird das Parlament im bevölkerungsreichsten Bundesland voraussichtlich im Mai neu gewählt.

Zur Konkurrenz durch die Piratenpartei sagte Löhrmann: «Wir Grüne haben auch hier in NRW eine Politik gemacht, die Internet im Blick hat.» Konkurrenten seien alle anderen. «Jetzt geht es drum, das eigene Ergebnis und die eigene Ausgangslage so gut wie möglich zu machen, damit wir wieder in die Regierung kommen.»