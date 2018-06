Köln (dpa) - Die nordrhein-westfälische CDU wird nach den Worten ihres Vorsitzenden Norbert Röttgen nicht mit einer Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf gehen.

«Wir treten für die CDU an, wir treten nicht in einer Koalitionsoption an», sagte der Bundesumweltminister am Donnerstag im WDR-Hörfunk. Röttgen will die CDU als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf führen. Nach der Auflösung des Landtags am Mittwoch wird das Parlament voraussichtlich im Mai neu gewählt.

Röttgen schloss ein Regierungsbündnis mit den Grünen nicht aus. Wenn die CDU stärkste Partei werde, habe sie mehrere Optionen. «Selbstverständlich wird so koaliert, wie dann Mehrheiten möglich sind», sagte Röttgen. Das Ziel der CDU, stärkste Partei zu werden, sei «absolut realistisch». Der Umweltminister ließ erneut offen, ob er bei einer Niederlage der CDU auch als Oppositionsführer nach Düsseldorf kommen würde. Er wolle Ministerpräsident werden, sagte Röttgen.