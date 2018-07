Berlin (dpa) - Nach der Auflösung der NRW-Landtags sagt eine Umfrage einen klaren Sieg von Rot-Grün bei der Neuwahl voraus. Infratest dimap ermittelte für die ARD eine Mehrheit von zusammen 52 Prozent für SPD und Grüne. Der neue Landtag wird voraussichtlich am 6. oder 13. Mai gewählt. Laut Umfrage werden ihm FDP und die Linke nicht mehr angehören, weil sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die Piratenpartei kann sich hingegen Hoffnungen auf den Einzug ins Parlament machen. Die rot-grüne Minderheitsregierung in Düsseldorf war gestern nach nur 22 Monaten gescheitert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.