Rio de Janeiro (SID) - Fünfkampf-Olympiasiegerin Lena Schöneborn hat eine Woche nach dem Sieg beim Weltcup-Auftakt in Charlotte/USA ihre überragende Form erneut unter Beweis gestellt. Beim zweiten Weltcup des Jahres in Rio de Janeiro zog Schöneborn als Erstplatzierte ihrer Qualifikationsgruppe mühelos ins Finale der 36 besten Athletinnen am Samstag ein. Auch Eva Trautmann aus Darmstadt und die Berlinerin Annika Schleu haben sich für die Endrunde qualifiziert. Janine Kohlmann aus Neuss schied dagegen als einzige der vier deutschen Starterinnen aus.

Am Freitag starten die deutschen Herren Steffen Gebhardt (Darmstadt), Stefan Köllner (Potsdam), Alexander Nobis und Delf Borrmann (beide Berlin) im Halbfinale.