Teil-Entmachtung von Magath: VW bestellt Geschäftsführer

Wolfsburg (dpa) - Felix Magath hat künftig im sportlichen Bereich nicht mehr das alleinige Sagen beim VfL Wolfsburg. Zum ersten Mal in seiner Zeit als Trainer und Manager des Fußball-Bundesligisten setzt Club-Eigner VW Magath einen Chef vor die Nase. Finanz-Geschäftsführer Wolfgang Hotze wird zum 1. April Sprecher der Geschäftsführung, dem der sportliche Geschäftsführer Magath dann unterstellt ist. VfL- Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia bestätigte einen Bericht der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). Die Maßnahme ist offenbar eine Reaktion auf die internen Arbeitsweisen Magaths und den ausbleibenden sportlichen Erfolg.

Norweger Svindal gewinnt Kugel im Super-G

Schladming (dpa) - Der Norweger Aksel Lund Svindal hat die Kleine Kristallkugel im Super-G gewonnen. Dem Olympiasieger reichte am Donnerstag beim Weltcup-Finale in Schladming der 16. Platz. Für den skandinavischen Skirennfahrer ist es die fünfte kleine Weltcup- Trophäe. Der Tagessieg ging an Weltmeister Christof Innerhofer aus Italien. Er setzte sich vor dem Franzosen Alexis Pinturault und Marcel Hirscher durch. Vor den ausstehenden Rennen im Slalom und Riesentorlauf liegt Hirscher 75 Punkte hinter Feuz und ist damit Favorit auf den Gewinn der Großen Kristallkugel.

Schalke verringert Schuldenstand auf rund 164 Millionen Euro

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat seinen Schuldenstand zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2011 um 30,88 Millionen Euro auf 163,75 Millionen Euro reduziert. Durch den Titelgewinn im DFB-Pokal und die Teilnahme am Halbfinale der Champions League erzielte der Verein laut Mitteilung vom Donnerstag im Kalenderjahr 2011 einen Rekordumsatz von 199,8 Millionen Euro. Im Vergleich mit dem Jahr 2010 (169,5 Millionen Euro) bedeutet das eine Steigerung um 30,3 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beträgt 5,57 Millionen Euro (2010: 1,19 Millionen Euro).

Formel 1 fährt wohl 2013 auch wieder in Argentinien

Buenos Aires (dpa) - Die Formel 1 steht vor einer Rückkehr nach Argentinien. Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner bestätigte ein mündliches Einvernehmen mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone für einen Grand Prix in Mar del Plata im kommenden Jahr. Die Präsidentin sprach am Mittwoch (Ortszeit) von einem Dreijahresvertrag, der demnächst unterzeichnet werden soll. Nach Angaben der Zeitung «Clarín» vom Donnerstag ist bereits ein Team des Aachener Ingenieurs Hermann Tilke in Mar del Plata gewesen, um geeignete Straßen für einen Stadtkurs zu sichten.

Schumachers Ziel: Mercedes zum Sieger machen

Melbourne (dpa) - Michael Schumacher ist weiterhin fest entschlossen, an die Spitze der Formel 1 zurückzukehren. «Wir haben unser Ziel und das ist, Mercedes in der Zukunft zum Sieger und Champion zu machen. Dafür bin ich gekommen und das will ich erreichen», bekräftigte der Rekordweltmeister vor dem Saisonauftakt in Melbourne. Beim Großen Preis von Australien rechnen sich die Silberpfeile aber noch nicht den ersten Sieg seit der Übernahme des BrawnGP-Team vor gut zwei Jahren aus. «Das ist ein bisschen zu optimistisch», meinte Teamchef Ross Brawn am Donnerstag.

Frings führt Toronto sensationell ins Halbfinale

Los Angeles/Boston (dpa) - Torsten Frings hat mit seinem Toronto FC im Viertelfinal-Rückspiel der CONCACAF-Champions League für eine Sensation gesorgt. Angeführt vom deutschen Kapitän gewann der kanadische Meister nach dem 2:2 im Hinspiel am Mittwoch (Ortszeit) die zweite Partie beim hoch favorisierten David Beckham-Klub Los Angeles Galaxy mit 2:1. Somit schaffte Toronto als einziges Team der Major League Soccer den Sprung ins Halbfinale. Für den TFC ist dies der größte Erfolg in der sechsjährigen Vereinsgeschichte. Gegner in der Vorschlussrunde ist Santos Laguna aus Mexiko.

Kerber im Tennis-Halbfinale von Indian Wells

Indian Wells (dpa) - Angelique Kerber steht beim WTA-Hartplatz- Turnier im kalifornischen Indian Wells im Halbfinale. Die Kielerin hatte am Mittwoch (Ortszeit) im Viertelfinale gegen die chinesische French Open-Siegerin Li Na relativ wenig Mühe und kam in 84 Minuten zu einem überraschend deutlichen 6:4, 6:2-Sieg. Für Kerber war es nach drei Niederlagen der erste Sieg gegen Na. In der Vorschlussrunde des mit 5,5 Millionen Dollar dotierten Events wartet nun mit Victoria Asarenka (Weißrussland) die Weltranglisten-Erste und bislang dominierende Spielerin des Jahres auf die US Open-Halbfinalistin.