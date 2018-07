Frankfurt/Main (SID) - Der deutsche Topsprinter André Greipel (Hürth) will seine starke Frühjahrsform auch beim Klassiker Mailand-San Remo am Samstag unter Beweis stellen. "Sechs Siege zu so einem frühen Saisonzeitpunkt sind natürlich ein tolles Ergebnis. Ich hoffe, dass ich bei Mailand-San Remo am Samstag mein nächstes Ziel erreichen und auch wieder um den Sieg mitfahren kann. Schließlich ist das der Klassiker, der am ehesten auf die Sprinter zugeschnitten ist", sagte Greipel am Donnerstag bei einer Videokonferenz in Frankfurt/Main.

Der gebürtige Rostocker vom Team Lotto-Belisol, der in diesem Jahr bislang das Kriterium Down Under, drei Etappen der Tour Down Under und zwei Etappen der Oman-Rundfahrt gewonnen hat, bereitet sich derzeit in Italien bei 19 Grad Celsius und Sonnenschein auf den Frühjahrsklassiker vor. Doch nicht nur der Start bei Mailand-San Remo reizt den 29-Jährigen. "Wir stehen vor einer spannenden Saison. Denn nur eine Woche nach dem Ende der Tour der France beginnt schon Olympia", sagte Greipel.