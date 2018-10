Budapest (dpa) - In Ungarn haben am Nationalfeiertag jeweils Zehntausende für oder gegen den rechts-konservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban demonstriert. «Wir Ungarn sind das Volk der Freiheitskämpfer», erklärte der Regierungschef in Budapest auf dem mit Anhängern gefüllten Kossuth-Platz vor dem Parlament. Etwa einen Kilometer entfernt forderten zehntausende Regierungsgegner die Rücknahme des restriktiven Mediengesetzes und anderer Maßnahmen. Nach ihrer Ansicht haben sie den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nach sich gezogen.

