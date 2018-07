Halle/Saale (SID) - Für Jugend-Olympiasieger Artur Bril ist der 39. Chemiepokal in Halle an der Saale bereits nach dem Viertelfinale beendet. Der Kölner muss damit um seine Olympia-Nominierung bangen. Der Titelverteidiger im Leichtgewicht unterlag dem Iren David Olivier Joyce nach Hilfspunkt-Entscheid.

Vier deutsche Amateurboxer haben dagegen den Halbfinal-Einzug geschafft und ihre Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 8. August) gestärkt. Im Halbweltergewicht meisterten David Müller (Frankfurt/Oder) und Artjom Harutyunyan (Schwerin) das Viertelfinale jeweils mit einem Punktsieg. Müller setzte sich gegen den Niederländer Rafik Harutjunjan durch, Harutyunyan gewann gegen Jun Yang aus China.

Im Weltergewicht gelang zudem Patrick Wojcicki (Gifhorn) gegen den Rumänen Ionut Gheorghe und Araik Marutjan (Schwerin) gegen Egidijus Kavaliauskas aus Litauen der Sprung in die Runde der letzten Vier.

Im Schwergewicht mussten derweil in Stefan Köber (Frankfurt/Oder) und Johann Witt (Heidelberg) gleich zwei deutsche Teilnehmer die Segel streichen. Köber verlor gegen den Türken Patir Umitcan, Witt überstand im Kampf gegen Artur Beterbiew aus Russland die erste Runde nicht.

Nach den Finals am Samstag nominiert der Deutsche Boxsportverband sein Team für die letzte Olympia-Qualifikation, die am 13. April in Trabzon (Türkei) stattfindet. Bisher haben nur Erik Pfeifer (Superschwergewicht), Enrico Kölling (Halbschwer) und Stefan Härtel (Mittel) das London-Ticket sicher.