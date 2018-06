Halle/Saale (SID) - Weltrekordler Paul Biedermann glaubt weiterhin an ein Olympia-Comeback des schwächelnden Schwimm-Idols Ian Thorpe. "Ich glaube, dass er durchaus die Möglichkeit hat, sich über die Staffel für London zu qualifizieren", sagte der Doppel-Weltmeister von 2009, der mit großem Interesse Thorpes Rennen bei den australischen Meisterschaften verfolgen wird: "Ich bin sehr gespannt. Danach sind wir alle schlauer."

Der fünfmalige Olympiasieger Thorpe kämpft ab Freitag in Adelaide über 100 und 200 m Freistil um sein Olympia-Ticket. Der 29-Jährige, der nach fünfjähriger Wettkampfpause an seinen dritten Olympischen Spielen teilnehmen will, hält es selbst für "unwahrscheinlich", dass er über beide Strecken einen der ersten beiden Plätze belegt. Damit bliebe nur noch die Chance, sich über einen Staffelplatz für Olympia zu qualifizieren. Dafür müsste er unter die ersten Sechs kommen.

Sollte es der Australier nicht nach London schaffen, würde das Biedermann sehr bedauern. "Dann hätte ich nicht die Möglichkeit, auch mal gegen einen Ian Thorpe zu schwimmen", sagte der Hallenser und meinte: "Es wäre schön, wenn er dabei wäre, denn er würde dem Schwimmen viel Aufmerksamkeit verleihen."

Seinen eigenen großen Rückstand auf die Weltspitze sieht Biedermann derweil gelassen: "Ich kann mich deswegen dolle verunsichern lassen, aber das bringt nichts." Es sei "sehr interessant zu sehen, wie schnell die Zeiten jetzt schon sind", meinte der dreifache WM-Dritte: "Das deutet darauf hin, dass es bei Olympia sehr, sehr schnell wird."

Biedermanns beim olympischen Testwettkampf in London geschwommene Zeiten über 200 (1:48,72 Minuten) und 400 m Freistil (3:50,95) reichen derzeit nur für die Plätze 21 und 20 in der Weltjahresbestenliste. Allerdings haben im Gegensatz zu Deutschland einige Nationen ihre Olympia-Qualifikation bereits hinter sich.