FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag in einem insgesamt freundlichen Umfeld leicht zugelegt. Im Zuge fester Aktienmärkte und positiver Nachrichten zur deutschen Wirtschaft stieg er bis zum Mittag auf 1,3060 US-Dollar. Damit kostete die Gemeinschaftswährung etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,3062 (Dienstag: 1,3057) Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro zum einen von der freundlichen Stimmung an den Börsen und einer unproblematischen Anleiheauktion in Spanien. Obwohl das Euro-Land sein bisher anvisiertes Defizitziel in diesem Jahr deutlich verfehlen wird, konnte sich der spanische Staat abermals zu günstigeren Konditionen frisches Kapital beschaffen. Darüber hinaus gab sich das Kieler Institut für Weltwirtschaft IfW zuversichtlich für die deutsche Konjunktur. Für das kommende Jahr erwarten die Forscher gar den "Eintritt in die Hochkonjunktur".

Im weiteren Verlauf könnten neue US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Im Blick stehen der Empire-State-Produktionsindikator und der Phily-Fed-Index - also zwei Frühindikatoren "aus der zweiten Reihe". Zudem werden die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet.