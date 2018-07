Berlin (dpa) - Mit den erwarteten Käuferschlangen im Einzelhandel hat der Verkaufsstart der dritten Generation des Tablet-Computers iPad begonnen. In London oder New York drängten sich die Interessenten für das neue Apple-Gerät ebenso vor den Geschäften wie in München, Frankfurt oder Zürich. Vor dem Hamburger Apple Store stellten sich die ersten bereits gestern Abend an. Auch bei Geschäften in Berlin bildeten sich lange Schlangen. Die Aktie des Unternehmens überschritt mit 600 Dollar zwischenzeitlich den bisher höchsten Stand in der Unternehmensgeschichte.

