München (dpa) - In souveräner Manier hat Eintracht Frankfurt die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert. Der Absteiger aus dem Oberhaus bezwang Dynamo Dresden am Abend mit 3:0. Die Frankfurter verdrängten damit zumindest für eine Nacht die SpVgg Greuther Fürth von Platz eins. Alemannia Aachen musste gegen Union Berlin eine bittere 1:3-Schlappe einstecken und verharrt auf dem Relegationsplatz 16. Eintracht Braunschweig und der FSV Frankfurt trennten sich torlos.

