Frankfurt (SID) - Topfavorit Eintracht Frankfurt hat mit einer eindrucksvollen Vorstellung in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorrübergehend die Tabellenspitze erobert. Gegen Dynamo Dresden siegte der Bundesliga-Absteiger dank einer überragenden ersten Halbzeit mit 3:0 (3:0). Damit zog Frankfurt vorläufig an der SpVgg Greuther Fürth vorbei, die sich mit einem Sieg am Samstag bei 1860 München aber die Tabellenführung zurückerobern kann. Dresden, zuletzt noch drei Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben, liegt weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

Nach dem Duell kam es zu schweren Ausschreitungen. Nachdem die rund 500 Dynamo-Fans von Sicherheitsbeamten aus dem Stadion geführt worden waren, spielten sich Jagdszenen ab - es wurden Flaschen und Feuerwerkskörper geworfen. Dies bestätigte Polizeisprecher Manfred Füllhardt dem SID.

Vermummte Eintracht-Anhänger hatten den Dresdnern aufgelauert, um diese und Polizeikräfte anzugreifen. Dabei wurden Scheiben eines Polizeiautos eingeschlagen, es kam zu mindestens einer Festnahme. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Bei einem anderen Zwischenfall wurde eine S-Bahn mit Dynamo-Fans mit Steinen beworfen.

Trotz Verbots des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und eindringlichen Appells vom Verein waren rund 500 Dynamo-Fans nach Frankfurt gereist und hatten sich sogar Zugang zum Stadion verschafft. Die Anhänger, die sich erst im Stadion als Dynamo-Fans outeten, postierten sich neben den gesperrten Gästeblock. Das DFB-Bundesgericht hatte die Sachsen nach den massiven Ausschreitungen im Pokalspiel bei Borussia Dortmund am 25. Oktober (0:2) zu einem "Geisterspiel" gegen den FC Ingolstadt sowie zum Ausschluss der eigenen Fans beim Spiel in Frankfurt verurteilt.

In dem einseitigen Duell brachte Torjäger Alexander Meier Frankfurt früh in Führung (3.). Dynamos Sebastian Schuppan erhöhte durch ein Eigentor auf 2:0 (14.), bevor Mohamadou Idrissou in der 34. Minute für den dritten Treffer sorgte.

"Wir wussten, dass Dresden zuletzt gut gespielt hatte, aber ich denke, wir haben ganz souverän gewonnen", sagte Frankfurts Torschütze Meier. Dresdens Trainer Ralf Loose war nach dem Spiel bedient: "Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen, so kann man hier nicht bestehen."

Vor 37.100 Zuschauern in der Frankfurter WM-Arena erwischte die Eintracht einen Start nach Maß, als Meier völlig unbedrängt nach Flanke von Constant Djakpa zu seinem 13. Saisontor einköpfte. Frankfurt drückte weiter und kam durch ein Schuppans Missgeschick zum zweiten Tor. Eintracht-Trainer Armin Veh, der zuletzt mit Kritik an den Klub-Verantwortlichen für Aufsehen gesorgt hatte, sah einen ganz starken Auftritt seines Teams, für das Idrissou gegen sogar noch vor der Pause nachlegte. Auch in der zweiten Halbzeit war Frankfurt in allen Belangen überlegen, ging jedoch fahrlässig mit seinen Chancen um.

Bei der Eintracht stachen Benjamin Köhler und Djakpa heraus, beim Team von Dynamo-Trainer Loose konnten mit Abstrichen Torwart Benjamin Kirsten und Filip Trojan überzeugen.