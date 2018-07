Stuttgart (SID) - Grünes Licht für Jamie Green: Wie seine Landsleute Gary Paffett, David Coulthard und Susie Wolff hat auch der 29-jährige Green seinen DTM-Vertrag bei Mercedes verlängert und geht mit den Stuttgartern 2012 bereits in sein achtes Jahr in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft.

"In dieser Saison beginnt in der DTM eine neue Ära. Das neue technische Reglement und die neuen Autos versprechen eine noch engere Meisterschaft, auf die die Zuschauer schon jetzt gespannt sein dürfen", sagte Green, der in bislang 74 DTM-Rennen sieben Siege feierte und im kommenden Jahr "eine wichtige Rolle im Kampf um Spitzenpositionen" spielen will.

Am 29. April beginnt auf dem Hockenheimring die neue Saison, in der neben Audi und Mercedes erstmals seit langem auch Rückkehrer BMW wieder am Start sein wird. "Gerne würde ich die neue DTM-Ära in Hockenheim so erfolgreich beginnen, wie die letzte im vergangenen Jahr an gleicher Stelle für mich endete", sagte Green, der das Saisonfinale 2011 gewonnen hatte.

Neben dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (Kerpen) und dem Briten-Quartett Green, Coulthard, Paffett und Wolff dürfte wohl auch der bisherige Werksfahrer Christian Vietoris (Gönnersdorf) bei den Schwaben an Bord bleiben. Chancen auf ein Mercedes-Cockpit werden nach ihren Gesamtsiegen in der Formel-3-Euroserie und der Formel Renault 3,5 dem Spanier Roberto Merhi und dem Kanadier Robert Wickens eingeräumt. Damit würde Mercedes wie Audi acht Autos einsetzen. BMW kommt mit sechs DTM-Rennern und unter anderem mit dem von Audi verpflichteten Titelverteidiger Martin Tomczyk (Rosenheim).